Por Bruno Capelas

Fãs de Senhor dos Anéis: atenção! O mundo dos games volta a contemplar o universo de J. R. R. Tolkien nesse mês de outubro com Sombras de Mordor, novo lançamento da Warner Games. O jogo, entretanto, não mostra Frodo, Bilbo Bolseiro ou Gandalf, contando com uma história própria, situada entre as aventuras de O Hobbit e Senhor dos Anéis.

No lugar de um hobbit procurando um anel, o jogador é convidado a ser Tallion, um homem do vilarejo de Gondor que foi assassinado pelo vilão Sauron, mas voltou do mundo das trevas e agora tem o poder de conviver com a sombra para lutar contra a criatura que concebeu o Um Anel.

Com um sistema de criação de inimigos personalizados e jogabilidade parecida com a de Assassin’s Creed em mundo aberto, Sombras de Mordor chega às lojas do Brasil na quinta-feira, 16, apenas nas versões para PC, PS4 e Xbox One. Em 20 de novembro, é a vez dos jogadores de PS3 e Xbox 360 se divertirem com o game.

Para saber mais sobre Sombras de Mordor, batemos um papo com Peter Wyse, vice-presidente de produção da Warner Bros. Interactive Entertainment, estúdio da Warner responsável por criar jogos. Na entrevista a seguir, Wyse fala sobre o trabalho de criar algo original em um universo cheio de fãs, comenta sobre a semelhança com Assassin’s Creed e fala sobre a tendência do mercado de games em produzir jogos de mundo aberto. “Queremos apenas dar mais opções ao jogador”, diz ele.

FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

Senhor dos Anéis é um clássico da literatura. Você acredita que Sombras de Mordor pode incentivar fãs de Tolkien a se iniciar no mundo dos games?

Com certeza! Sou um fã dos livros, mas acho incrível o poder dos games de você andar pelo cenário, encontrar um artefato antigo, olhar para ele e saber mais da história de Mordor. Para mim, é um jeito de enriquecer a experiência do leitor. Voltei a ler os livros depois de jogar Sombras de Mordor. Mas gostaria de ressaltar que Sombras de Mordor é um jogo que se sustenta sozinho.

E como foi o desafio de criar uma nova história de Senhor dos Anéis para os games?

É difícil, mas fizemos algo respeitoso e digno de Senhor dos Anéis, uma história que criou todo o panorama da fantasia da nossa cultura nas últimas décadas. Estamos contando em Sombras de Mordor uma história que se sustenta sozinha, ambientada entre O Hobbit e Senhor dos Anéis. Por outro lado, não poderíamos ter medo de mexer em território sagrado como as obras de Tolkien. Acho que deu tudo certo.

Quem é Tallion, o herói de Sombras de Mordor?

Ele é um homem de Gondor, um patrulheiro contra o retorno de Sauron. Entretanto, após ser morto, ele retorna à Terra Média com o poder das sombras, e gostamos de pensar em como um homem comum lida com esse poder sobrenatural e com a vontade de vingança, depois de ver sua família ser morta. No fim das contas, ele acaba sendo um veículo para fazer o jogador refletir sobre o que gostaria de fazer com o poder.

Como vocês utilizaram as tecnologias da nova geração de games para criar Sombras of Mordor?

Acho que o principal aspecto aqui é o sistema Nêmesis, capaz de criar uma variedade sem fim de orcs, que são os inimigos que Tallion tem de lutar contra. O sistema pode criar diferentes orcs não só no visual, mas também na personalidade e no jeito que eles combatem, com forças e fraquezas. Dessa maneira, cada luta se torna única, porque cada orc vai pedir uma tática diferente. Esse sistema só é possível com as novas tecnologias e dá ao jogo uma profundidade incrível.

Muita gente compara Sombras of Mordor a Assassin’s Creed. Como você lida com isso?

Bem… ambos são jogos de ação e aventura, certo? E eles contam histórias! E você pode escalar lugares! E são jogos com modo detetive! É difícil evitar essas comparações, não há muitos jogos de ação/aventura em 3D por aí, certo? São semelhanças, mas achamos que o sistema Nêmesis é incrível, bem como a história que contamos, e isso é o que nos separa de Assassin’s Creed. Esperamos que os gamers possam jogar Sombras de Mordor e avaliar o game por si só.

Sombras de Mordor é um jogo de mundo aberto, uma tendência nos últimos anos. Como você acredita que histórias poderão ser contadas nos próximos anos, indo além dessa fórmula?

Não posso te dizer (risos). Sei que, na nova geração, não importa se o jogo é de mundo aberto ou não: o que importa é a escolha do jogador. Colocamos o poder na mão do gamer, para ele decidir se quer saber mais da história, se tornar mais poderoso ou apenas ir atrás de alguns orcs. No fim das contas, queremos apenas dar mais opções ao jogador.

Por quê você acha que os games irão nessa direção? As pessoas se cansaram de narrativas lineares?

Não acho que elas estejam cansadas de jogos lineares, mas um game com essas características tende a render menos horas de diversão para as pessoas. Queremos construir um jogo com toneladas de horas de atividades para os jogadores. Se você gostar do nosso jogo, é possível passar muitas horas se divertindo com ele: o final pode ser o mesmo, mas os inimigos que você tem que lutar contra são diferentes. Se Sombras de Mordor fosse linear, isso não aconteceria.

Última pergunta: a Warner Games está preparando uma versão de games de Mad Max. Dá para adiantar algo sobre esse jogo?

Infelizmente, não. Mas George Miller está reimaginando a história de Mad Max, e ele é nosso parceiro nesse projeto. Mad Max tem um universo perfeito para um jogo, e estamos muito ansiosos.

Sombras de Mordor

Desenvolvedora: WBIE

Publisher: Warner Games

Plataformas: PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 e PCs

Preços: R$ 199,90 (consoles)/ R$ 99,90 (PCs)

Data de lançamento: 16 de outubro (PS4/Xbox One/PCs), 20 de novembro (PS3/Xbox 360)