Jogos que misturam o virtual com o real (literalmente) já deixaram de ser novidade, certo? Em uma recente exposição de arte cibernética em São Paulo, Cláudio Bueno mostrou a todos o seu Campo Minado, um jogo que fazia as pessoas andarem pela Praça Alexandre de Gusmão (próxima à Avenida Paulista) sem pisar em “minas”, visíveis apenas por um smartphone executando um app baseado em geolocalização.

Agora, a novidade é que empresas estão partindo da mesma brincadeira para marketing. A fabricante francesa de carros Citroen fez uma campanha interessante para mostrar o seu modelo DS4. Um game criado a partir do Google Maps e do Street View faz com que o jogador, com um smartphone em mãos, ande por Londres marcando em um app toda vez que achar um dos carros invisíveis (a não ser pelo celular). Quanto mais achar, mais pontos, quanto mais pontos, maior a chance de levar um (de verdade) para casa.

A campanha francesa segue os moldes de outro fabricante, a Mini, que fez uma (mais divertida, na minha opinião) valendo na cidade de Estocolmo, na Suécia.

