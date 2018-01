A Ubisoft anunciou que sua continuação para o celebrado jogo de dança do Nintendo Wii, Just Dance 2, já superou a marca de 5 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. O jogo foi lançado em outubro de 2010 e passou algumas semanas no Top 10 dos mais vendidos nos Estados Unidos e Inglaterra.

A franquia ainda conta com uma edição infantil, Just Dance for Kids. Somados, os três títulos da produtora francesa já venderam mais de 10 milhões de unidades, passando mais de 40 semanas nos rankings de popularidade da França e do Reino Unido.

O jogo permite que até 4 (ou 8 jogadores, em modo Battle) dancem a coreografia de 40 músicas dos mais diferentes gêneros. Os jogadores podem ainda fazer o download de mais músicas por meio do Nintendo Wii™ Shop Channel.