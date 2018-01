SÃO PAULO – Kevin Spacey, estrela da série House of Cards na qual interpreta o inescrupuloso Frank Underwood, aparece em trailer de novo título de Call of Duty. O personagem da série parece inspirar o Spacey de Call of Duty. Duvida?

O vídeo encerra com uma frase que bem poderia estar na produção da Netflix: “Power Changes Everything” (o poder muda tudo). Em um teaser do jogo no Instagram, Spacey aparece dizendo que o “poder determina quem está certo. Eu tenho poder, logo estou certo.” E no início do trailer, o personagem do videogame fraseia: “Democracia? Democracia não é o que esse povo precisa, nem mesmo o que eles querem.” Bem Frank Underwood, não?

Para encerrar a tese, em House of Cards, quando o congressista Underwood chega muito estressado em casa, sabe o que ele faz? Joga um game de tiro em primeiro pessoa (Killzone 3 e God of War: Ascension) no seu Playstation 3. Dos consoles que receberão o novo COD (Xbox One e 360, Wii U, PS3 e PS4), no entanto, o primeiro será o console da Microsoft.

Advanced Warfare, que será lançado no dia 14 de novembro, exibe um cenário tipicamente urbano, situado em um futuro próximo, com drones, exoesqueletos, aviões modernosos, muita arma e destruição. No trailer, entre cenas em que o bicho está pegando, o personagem com a cara de Spacey discursa. Confira alguns trechos:

“Os Estados Unidos vem tentando implementar a democracia em nações há séculos e não funcionou nem mesmo uma vez. Esses países não têm a estrutura necessária para suportar uma democracia.”

“Seremos tolerantes com bem poucas coisas que discordem de nós. Devemos ser tolerantes com aqueles que adoram a um deus diferente do nosso, com um jornalista que deve ser capaz de discordar de um Presidente.”

“E você acha que pode simplesmente invadir esses países com base em um princípio religioso fundamentalista, jogar algumas bombas, derrubar um ditador e começar uma democracia? Qual é? As pessoas não querem liberdade. Elas querem limites e regras. Proteção contra invasores e de si mesmos.”

“As pessoas precisam de um líder que possa dar-lhes o apoio e força para manter o caos. Você lhes dá isso e eles o seguirão. E é aí que eu dentro.”