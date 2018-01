Com lançamento previsto para o dia 24, Killzone 3 já pode ser encomendado no site da Sony (www.sonystyle.com.br), informou a empresa nesta sexta, 4. É o primeiro jogo para PlayStation 3 com áudio e legendas em português brasileiro.

O game também é compatível com o controle Move, que reconhece o movimento do jogador, e usa tecnologia 3D.

O preço sugerido é de R$ 200.