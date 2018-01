A Amazon lançou um kit de desenvolvimento de jogos para o Kindle. De acordo com o comunicado oficial da empresa, será possível adicionar o que eles chamam de “conteúdo ativo” no aparelho, e games são parte desse conteúdo.

Já está em produção um game com textos e quebra-cabeças. A divisão de jogos para celulares e dispositivos móveis da Electronic Arts também se comprometeu a fazer jogos para o Kindle.

Dificilmente veremos jogos complexos ou dinâmicos no dispositivo, pois por uma limitação do papel eletrônico utilizado, as imagens demoram um tempo considerável para mudarem.

Resta saber se os consumidores realmente querem transformar seus leitores de e-book em GameBoys…