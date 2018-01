Mal foi lançado, o Kinect já foi destrinchado por hackers. O sistema de controle corporal da Microsoft para o Xbox 360 foi desvendado por um hacker que colocou o vídeo de seu feito na internet. A iniciativa foi incentivada pela empresa norte-americana Adafruit Industries, que ofereceu US$ 2 mil para quem apresentasse, em código aberto e domínio público, uma solução que fizesse o Kinect rodar em qualquer computador e não apenas no console de Bill Gates.

A Adafruit Industries é uma empresa guiada pelo aluno do MIT, Limor Fried, e por Phillip Torrone, editor da revista Make. Torrone, em entrevista ao site CNET, disse que “é um hardware fantástico, que não deve ficar restrito ao Xbox 360”.

De sua parte, claro que a Microsoft não gostou de ver seu maior trunfo no mundo dos games ser hackeado. “A Microsoft não aceita modificações em seus produtos. Com o Kinect, a Microsoft construiu diversas travas de segurança para hardwares e softwares, desenvolvidas para reduzir as chances de manipulação do produto. A Microsoft vai continuar a melhorar essas travas de segurança e trabalhar junto com as autoridades e a lei para manter o Kincect intacto de manipualções”, anunciou a empresa ao CNET.