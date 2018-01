Outubro é o mês para os fãs de games de futebol. É quando chegam às lojas as novas edições de Pro Evolution Soccer e FIFA. Mas para quem não aguenta mais esperar, existe um consolo. Eletronic Arts e Konami, as produtoras dos games respectivamente, liberaram demos dos games para download nesta quinta-feira, 16.

Quem optar por FIFA poderá jogar meio tempo (três minutos) de uma partida com o Chelsea ou o Barcelona no estádio Santiago Bernabeu. O download deve ser feito pelas redes do Playstation 3, do Xbox 360 ou para PC no site do game.

Já quem for fã de PES terá a sua disposição uma partida em comando ou do Barcelona ou do Bayern de Munique. Como FIFA, a demo deve ser baixada na rede do PS3, na Xbox Live ou no site oficial do game.