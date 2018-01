Mafia 2 optou por ser um game do tipo detalhista. Ele reproduz com detalhes o cenário dos EUA de 1940 a 1950. O tema central é a máfia ítalo-americana, seus negócios escusos e os tiroteios que provocada em toda a cidade ficcional de Empire Bay (pensada aos moldes das americanas São Francisco e Nova York).

É claro que remontar essa época (muitas vezes estereotipada) desagradaria muita gente como a UNICO National (maior organização ítalo-americana baseada nos EUA) e, mais recentemente, os chefes dos Emirados lá do Golfo Pérsico. Os primeiros pediram a suspensão do lançamento do game, que, sem sucesso, foi para as lojas no mês de agosto deste ano. Os últimos decidiram proibir a venda do jogo em seu território. Nem membros dos Emirados Árabes Unidos informaram as razões, nem representantes da 2K Games (que também distribui games como Bioshock, Civilization e Sid Meier’s Pirates!) souberam apontá-las.

Mas é só rodar o Mafia 2 e adivinhar algumas das possíveis razões que irritaram os EAU. Nele, cenas de violência, nudez, consumo de álcool e palavrões são comuns. Aliás, a 2K Games as exibe com a precisão de poucos. A empresa é membro da Take-Two Interactive, dona dos polêmicos Grand Theft Auto, que já assustaram muitos pela violência explícita e sem pudor. Os produtores do simulador mafioso chegaram a fechar acordo com a revista Playboy para poder reproduzir as revistas exatas da época.

Mafia 2 está disponível para Playstaion 3, PC, e Xbox 360. O enredo segue o dia-a-dia de Vito, um ítalo-americano que tenta fugir da pobreza nos EUA entre 1943 e 1951. Sem muitas opções, ele logo se alia a seu amigo Joe em uma ‘famiglia’ e é aí que ele vai se desenvolvendo no charmoso mundo do máfia.