por Luiz Fernando Toledo

Há que diga que ele não poderia melhorar. God of War 3, um dos mais memoráveis games do Playstation 3 e talvez o carro-chefe de sua geração, está de volta remasterizado ao Playstation 4, agora com 1080p e 60 quadros por segundo. Está tudo ali, como ainda na memória de muitos no game lançado em 2010: a sede de vingança, os deuses e bosses gigantescos, o cenário épico e, é claro, o antiherói e quase símbolo da Sony nos games, Kratos. E por um preço “camarada”, se comparado a outros lançamentos do PS4: cerca de R$ 140.

Além das melhorias gráficas – que podem nem ser tão relevantes para alguns, já que o jogo anterior era bastante superior a outros do PS3 – a versão remasterizada traz duas novidades: um modo de fotografia, em que o jogador pode registrar qualquer cena (e este é um jogo com inúmeras imagens belíssimas que valeriam até um wallpaper) e legendas em português.



(assista à comparação; importante: este vídeo NÃO foi produzido pelo Que Mario)

Embora as novidades não sejam gritantes, é bom repetir: está tudo lá, como antes. Kratos tem a seu dispor um arsenal de armas nada típicas – as garras de Hades, lâminas ligadas a correntes em seus braços e, como nunca, uma força descomunal. Uma das práticas mais corriqueiras no game, mas que não deixa de surpreender, é a capacidade de o personagem, com seu tamanho comum para um humano, destruir inimigos tão grandes, maiores do que o próprio cenário em que aparecem.

As batalhas são um show quase cinematográfico. A Santa Monica aproveitou todo o desempenho do PS3 (e agora, do PS4), para transformar lutas que já eram bonitas no PS2 em cenas dignas de um longa-metragem alucinado. E assim como um bom filme, você sabe a que este veio logo no início: as primeiras cenas de God of War são de fazer qualquer um se interessar. Veja por você mesmo:





Histórico. É difícil conhecer alguém que nunca tenha ouvido falar de God of War no meio gamer. Mas vamos a um breve resumo, caso alguém tenha ficado congelado nos últimos anos: a série de jogos teve início em 2005, quando o o estúdio Santa Monica lançou sua primeira edição, exclusiva para Playstation 2. Era um momento de popularização do chamado gênero hack ‘n slash, em que basicamente o jogador aperta botões freneticamente para ver dezenas de inimigos serem desmantelados em pouco tempo. Como o que acontece na também popular série de jogos Devil May Cry, por exemplo.

O jogo é totalmente baseado em mitologia grega. Kratos, é um guerreiro semi-deus que busca vingança pela morte de sua família. No passado, conforme se descobre nos flashbacks exibidos durante a jogatina, ele havia sido um capitão militar do exército de Esparta. Em uma de suas batalhas, quando está prestes a ser morto por um rei, ele pede ajuda ao deus da Guerra, Ares, que entrega a Kratos as famosas Lâminas do Caos. E com a arma, ele decepa seu inimigo.

Ares, o deus da guerra (GoW, PS2, 2005)

A “armadilha” imposta por Ares é que, com a nova arma, Kratos perde o controle de seus poderes e, em meio a seus ataques aos inimigos, confunde sua própria família e acaba matando mulher e filha. Isto o deixa transtornado e com uma série de pesadelos que só vão cessar depois de ele destruir seu algoz: Ares. Ao final do game, ao destruir o deus, o próprio Kratos se torna o Deus da Guerra.

Já em God of War 2, lançado em 2007, Kratos é enganado por Zeus, o deus do Trovão e perde os poderes de deus logo no início do enredo. Em seguida, é morto por ele. A história se desenrola com um “semimorto” Kratos tentando reverter seu final com as chamadas “Irmãs do Destino”, que podem mudar o passado. Ao longo do enredo, ele consegue apoio dos titãs para se vingar dos deuses do Olimpo por sua queda. E é aí que, enfim, começa o episódio 3.

O último episódio temporal da saga (embora haja outros paralelos, como o portátil Chain of Olympus, para PSP, e Ascension, para PS3) tem início justamente no ataque de Kratos ao Olimpo. A primeira batalha já é contra Poseidon, o deus do mar e das águas. A segunda, contra o deus dos mortos, Hades. E é daí para melhor. O jogo tem um ritmo insano e a história cativa a cada minuto. Por isso, mesmo para os que já jogaram o episódio até o fim, vale a pena jogar o remake e descobrir o que acontece com Zeus e todos que passaram pelo caminho do impiedoso Kratos. Resta agora aguardar por uma nova história – e não um remake – com o herói das lâminas para o poderio do PS4.

God of War 3 Remastered (PS4)

Santa Monica Studios

R$ 140