Williams e sua filha, Zelda, em propaganda para 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D' FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – Cerca de 110 mil fãs pediram na internet à Nintendo que um personagem da saga The Legend of Zelda seja batizado como Robin Williams, em um reconhecimento à paixão do ator falecido na semana passada pelos videogames.

Até o momento de publicação desta nota, 108.915 mil pessoas assinaram a petição para a homenagem para Robin Williams, que, além de já ter participado várias vezes de anúncios da Nintendo, também batizou uma de suas filhas com o nome da princesa que dá título à saga do aventureiro Link.

A petição pede que seja criado um personagem não jogável chamado Robin, que “possa encantar os jogadores e viver em um universo em que ele sempre amou”.

Em resposta à petição, a Nintendo declarou que “Williams era um ator muito querido na Nintendo”. A empresa acrescentou ainda que estava atenta à vontade dos fãs em inclui-lo no próximo jogo da saga Zelda, previsto para ser lançado em 2015 para o Wii U. “Por agora, não temos nenhuma previsão, mas não descartamos o pedido até agora”, disse um porta-voz da Nintendo à AFP.

World of Warcraft

Caso se confirme a homenagem em The Legend of Zelda, ela não será a primeira a ser feita pelo mundo dos games para Robin Williams. Na semana passada, a Blizzard, responsável por World of Warcraft, disse que vai incluir um personagem do ator em seu jogo, mas sem dar mais detalhes sobre o assunto.

