Deixa a bola rolar no mundo dos games: nessa semana, a coluna Mais Games teve como tema principal o mais novo capítulo na guerra dos jogos de futebol entre PES, da Konami, e FIFA, da EA Sports.

O primeiro – na versão PES 2017 – já está disponível no mercado brasileiro, com direito a 24 times do País e Milton Leite na narração. Já o FIFA 17 só chega às lojas no próximo dia 27, com 23 times (18 da série A e 5 da série B, mas sem Corinthians e Flamengo) e Tiago Leifert nos microfones.

Os dois jogos, porém, já têm suas versões demo disponíveis e podem ser testados antes de você, caro leitor, ir às compras. Para saber mais e te ajudar na escolha, ouça o programa! (Quem estiver com o celular, pode ouvir no Soundcloud!)