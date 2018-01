Acelera que hoje tem Mais Games novo para ouvir! Na coluna desta semana, Bruno Capelas conversa com Julio Pacheco sobre três novidades: Forza Horizon 3, NBA 2K17 e Girls in the House.

Enquanto o game de corrida da Microsoft deste ano não chega para pularmos com os cangurus na Austrália, dá para ir trocando uma cestas com LeBron James. Já Girls in the House é um fenômeno recente do YouTube: uma série feita totalmente em The Sims, e dublada pelo brasileiro Raony Phillips. Para quem não ouviu na rádio, está na hora de “expor a coluna na internet” – além de ouvir por aqui, também temos a coluna no Soundcloud.