No programa dessa semana, Bruno Capelas e Julio Pacheco colocam óculos de realidade virtual na cara e contam para você o que que tem de tão divertido nessa nova tecnologia – que tem tudo para ser uma das grandes experiências do mundo dos joguinhos eletrônicos do tipo videogame nos próximos anos. Na semana que vem, chega ao mercado o PlayStation VR, óculos de realidade virtual da Sony que funcionará junto com o PlayStation – e com ele, jogos como Batman:Arkham VR e Star Trek: Bridge Crew. Além disso, tem também novidades sobre Mafia III, o grande lançamento desta semana. Se você ouve no celular, acesse a versão pelo Soundcloud.