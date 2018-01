Passa ano, entra ano, e a dúvida da Black Friday e do Natal do jogador brasileiro permanece a mesma: que videogame eu compro? Na atual guerra dos consoles entre PlayStation 4 e Xbox One, o preço e as especificações técnicas podem parecer detalhes difíceis de diferenciar para a maioria dos consumidores. Para ajudá-los nessa tarefa, Bruno Capelas e Julio Pacheco elencam os principais atributos dos videogames de Sony e Microsoft para deixar você jogando no final do ano, enquanto espera o Réveillon. Para ouvir a coluna, é só seguir em frente.

Além deste verdadeiro GUIA DO CONSUMIDOR, Bruno Capelas ainda dá a dica de um documentário bem bacana sobre os games no Brasil. Lançado nesta semana no site da Red Bull, Paralelos mostra como a pirataria influenciou a história dos videogames por aqui – das versões piratas do Atari ao Bomba Patch do Winning Eleven. Vale muito a pena ver.