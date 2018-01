A nova geração de consoles — com PlayStation 4 e Xbox One na ponta — está completando três anos neste mês de novembro. Para celebrar a data — e te ajudar a ter uma coleção cada vez melhor de games –, Bruno Capelas e Julio Pacheco batem um papo sobre os 10 jogos que marcaram a oitava geração de videogames.

Segue a lista – e o bate-papo pra quem quiser entender o porque de cada um desses games na nossa opinião.

– The Witness

– The Witcher 3: Wild Hunt

– Overwatch

– Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

– Uncharted 4

– Ori and the blind forest

– INSIDE

– Forza Horizon 3

– Rocket League

– Life is Strange