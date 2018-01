Grande estreia da semana no cinema, Assassin’s Creed é também uma das séries mais bem-sucedidas dos games nos últimos 10 anos. Por conta disso, a Mais Games convidou o repórter do Caderno 2 Pedro Antunes para bater um papo com Bruno Capelas e Daniel Gonzales sobre a produção da Fox Film e da Ubisoft, bem como lembrar outros filmes baseados em videogames. Chega mais!