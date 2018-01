Essa é para quem acha que Cavaleiros do Zodíaco era um negócio original. Muito tempo antes, já havia um mangá, que deu origem a um animê, em que os personagens lutavam com o poder das constelações. A série era Hokuto no Ken ou Fist of the North Star.

Diferente dos cavaleiros de Athena, que por qualquer coisa se abraçavam para lamentar, o povo de Fist of the North Star descia o braço sem dó, até os inimigos explodirem em tripas e sangue.

E o que tem a ver um animê ultraviolento com games? Tudo.

A Koei anunciou um novo game da série Dinasty Warriors. Originalmente, a série tinha ênfase nas guerras de unificação da China. Depois, houve uma versão para as guerras de unificação japonesas. Aí a coisa saiu de controle, e a Koei fez um crossover com a série de robozões Gundam.

O próximo passo da Koei é incorporar a mecânica de jogo – que consiste em arrebentar centenas de inimigos com ataques ridiculamente fortes – ao universo de Fist of the North Star.

O novo trailer é de chorar…

Qualquer jogo com bandidos asquerosos que explodem ao contato é querido por aqui.

O game será lançado no oriente para PS3 e Xbox 360. Ainda não há anúncio de lançamento ocidental, mas, como tivemos Dinasty Warriors: Gundam, é bem possível que Fist of the North Star venha.