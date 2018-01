Por Bruno Capelas

Será que a Mercedes é resistente aos cascos? FOTO: Reprodução Será que a Mercedes é resistente aos cascos? FOTO: Reprodução

Já pensou se você pudesse jogar Super Mario Bros (aquele em 8-bit) usando uma Mercedes no lugar do encanador bigodudo? Pois é isso o que acontece no comercial do GLA, novo carro da montadora alemã lançado recentemente no Japão.

Como se fosse um personagem qualquer, a Mercedes (pilotada por Mario, óbvio!) salta pelo cenário, coleta moedinhas e quebra tijolos, além de pular por buracos. Ao completar o nível, o carro vai para o mundo real, e um Mario de carne e osso deixa o volante com toda a pose digna de um comercial de automóveis.

Veja você mesmo:

Além disso, a parceria entre Nintendo e Mercedes não fica só na publicidade: um pacote extra lançado no Japão deixa você pilotar o GLA em “Mario Kart 8”, novo game da franquia de corrida da turma do encanador, lançado nos EUA e no país asiático nessa semana, e que deve chegar em breve ao Brasil — o lançamento estava previsto para essa sexta-feira, 30, mas a Nintendo ainda não divulgou uma nova data.

Ainda não se sabe se o pacote vai ser lançado em outros países, mas um porta-voz da Nintendo no Reino Unido disse à Eurogamer que “a empresa vai anunciar algo sobre esse assunto em um futuro próximo”.

Não seria nada surpreendente ver mais crossovers desse tipo acontecendo, especialmente considerando o momento financeiro da Nintendo, que registrou há cerca de um mês o seu terceiro ano de prejuízo consecutivo.