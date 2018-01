Eu já não sou criança há muito tempo, mas vira e mexe me pego querendo ir ao McDonald’s querendo comer o McLanche Feliz. A razão é simples: os bonecos do encanador bigodudo Mario e seus amigos. Nesta quarta-feira, 1, a rede de lanchonetes do palhaço Ronald McDonald anunciou que os mascotes da Nintendo vão voltar a ser a surpresa do McLanche Feliz.

Ao todo, são oito bonecos diferentes – entre eles, há o infame casco vermelho de Mario Kart, o “Mario Invencível” (conhecido pelos fãs dos games como “Mario Estrelinha) e o vilão Bowser, que solta lanças. O preço do McLanche Feliz varia no Brasil entre R$ 14 e R$ 20; é possível também comprar os bonecos separadamente, por valores que variam entre R$ 9 e R$ 14.

Não é a primeira vez que o McDonald’s coloca os personagens da Nintendo como surpresas do McLanche Feliz: isso já aconteceu em 2014, 2015 e 2016. A coleção de 2017, no entanto, tem como destaque o fato de ser lançada uma semana depois da chegada ao mercado de Super Mario Odyssey, novo game do encanador que tem colhido ótimas críticas no Nintendo Switch.

