Divulgação

Já pode liberar o “pã pã pã”: a Turn 10 Studios lançou nessa semana um novo pacote de carros para Forza Motorsport 6 que inclui nada mais nada menos que a McLaren Honda MP4/4, utilizada pela dupla Ayrton Senna e Alain Prost na escuderia McLaren na Fórmula 1 em 1988.

É um dos carros mais vitoriosos da história do automobilismo: naquela temporada, a McLaren MP4/4 venceu e fez a pole position em 15 das 16 corridas de 1988, além de ter dado a Ayrton Senna o seu primeiro título. Foram também 10 dobradinhas ao longo daquele ano. Ufa.

Leia também:

Já Jogou… Forza Horizon 2?

Forza Horizon 2 tem foco em festa, música e corridas divertidas

O destaque acontece não apenas porque é um dos carros mais importantes para os fãs brasileiros de Forza 6, mas também porque é uma das primeiras vezes em que ele aparece em um jogo de corrida – a última vez havia sido em Super Mônaco GP, do Mega Drive. Nem Gran Turismo 6, lançado aqui no Brasil com um grande pacote de homenagem a Senna, teve o MP4/4.

O pacote, chamado eBay Motors Car Pack, custa R$ 14 na Xbox Live, e vem ainda com outros carros: Lancia Corse Beta Montecarlo Turbo 1980, Maserati Calamia Swiss Team MC Trofeo 2014, Holden Torana A9X 1977, Datsun 2000 Roadster 1969, Mazda SpeedSource Lola B12/80 2014 e Plymouth Prowler 2000.

Forza Motorsport 6 foi lançado pela Turn 10 em 22 de setembro, tanto para Xbox One como para Xbox 360. Confira o MP4/4 em ação aqui abaixo: