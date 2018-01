Por Bruno Capelas

Estande de ‘Call of Duty’ é um dos mais procurados da feira, com fila de até duas horas. FOTO: Alex Silva/Estadão Estande de ‘Call of Duty’ é um dos mais procurados da feira, com fila de até duas horas. FOTO: Alex Silva/Estadão

Um dos principais games do mercado, Call of Duty é também um dos títulos mais aguardados na Brasil Game Show, feira de games que acontece em São Paulo até domingo. Apesar de boa parte do público da feira ser adolescente, muitos de seus principais lançamentos e novidades são de jogos para maiores de 18 anos, como é o caso do game de tiro.

Ontem, durante o dia reservado para negócios, imprensa e público VIP, alguns menores de idade se queixaram de não poder jogar Call of Duty graças à restrição etária. Entretanto, em resposta ao pedido do público, a Activision decidiu permitir que crianças e adolescentes joguem no estande, desde que tenham autorização dos pais registrada em cartório ou estejam acompanhados deles. Se você pretende vir à feira, fica a dica.