No próximo dia 12, a Nintendo irá baixar os preços das duas últimas versões de seus videogames portáteis, o DSi e o DSi XL. A decisão é forma de abrir espaço no mercado para o 3Ds, que a empresa deve lançar no final deste ano. Ainda não se pode dizer se a queda vai se refletir nos preços aqui no Brasil.

A empresa japonesa de videogame vai baixar em US$ 20 o preço dos dois produtos. O DSi será vendido por US$ 149 e o DSi XL (que tem uma tela maior), por US$ 169. O modelo DS Lite continuará custando US$ 129.

A família DS foi o aparelho de videogame portátil com mais sucesso até hoje, segundo a Venture Beat. Foram vendidas mais de 133 milhões de unidades desde 2004 — 42,3 milhões só nos Estados Unidos. Mas a Nintendo vem enfrentando pressão de competidores como a Apple, com seu iPhone e o iPod Touch, que são similares em preço aos DSs, mas oferecem vários aplicativos de games a preços bem baixos.

“Nossos novos preços facilitarão como nunca o acesso à tremenda variedade de games, aplicativos e ferramentas sociais dos sistemas do Dsi e do DSi XL para os consumidores”, disse Cammie Dunaway, vice presidente executivo de vendas e marketing da Nintendo na America, para o site Venture Beat.

Até o fim deste ano, a Nintendo promete lançar seu vídeogame portátil que suporta imagens em 3D e não requer o uso de óculos.