A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 25, que a versão Elite do Xbox One vai custar R$ 3,3 mil no Brasil. O pacote, que chega ao mercado em 10 de dezembro, conta com uma versão do console com 1 TB de capacidade de armazenamento e um controle Elite.

Anunciado durante a feira de games E3 2015, o controle Elite tem muitas vantagens com relação ao controle normal do Xbox One: ele tem um direcional analógico com maior sensibilidade e permite maior personalização dos botões por parte do usuário.

Vale lembrar que hoje o Xbox One é vendido no País por R$ 2,5 mil – em outubro, a empresa reajustou o console, vendido a R$ 2 mil na época, em 25% devido à forte pressão de custos pela alta do dólar. Já a versão com o sensor de gestos Kinect saltou de R$ 2,3 mil para R$ 3 mil. O Xbox 360, lançado pela empresa há dez anos e fabricado no País desde 2011, também teve aumento de preços.