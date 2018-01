O Link conseguiu, em primeira mão, a confirmação do lançamento do HD de 60 GB no Brasil.

O acessório, que chegará às lojas por R$ 269 na primeira quinzena de março, permite que o progresso dos jogos seja salvo, além de estocar músicas, vídeos e fotos.

Outro uso bastante interessante do HD é a instalação dos games. Além de carregarem mais rápido, os jogos instalados só utilizam o drive de leitura para validar o disco, poupando o leitor laser.