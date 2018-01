Entre os diversos anúncios feitos pela Microsoft na E3, o evento mais importante de games do ano, destaca-se o de que agora jogos originais de Xbox 360 serão compatíveis com Xbox One.

Segundo a Microsoft, “os desenvolvedores de games terão apenas que autorizar os títulos”. A partir daí, os jogos passarão a figurar na loja virtual do Xbox One, onde poderão ser baixados de forma gratuita (caso o usuário já houvesse comprado o game em seu Xbox 360) ou paga.

Está prevista a inclusão de 100 títulos do console antigo no novo até o fim do ano. Por enquanto, 21 jogos já estão adaptados, entre eles Mass Effect, Super Meat Boy e Banjo Kazooie.

Documento Lista de jogos PDF de Xbox 360 já compatíveis com o novo console

Dessa maneira, títulos antigos continuam rodando da mesma forma, mas com visual e desempenhado melhorados. Para quem joga, as vantagens são várias, entre elas a de poder usar novos recursos (como transmissão ao vivo, screenshots, etc) em jogos antigos e a de poder jogar multiplayer em jogos antigos com amigos que tenham apenas o Xbox 360.

Para a Microsoft, o passo é importantíssimo pois pode dar fim ao problema de desinteresse de novos consumidores pelo Xbox One diante da ausência de títulos variados na plataforma.

De certa maneira, exceto pela parte de que não se tratará de streaming, mas de download, o passo dado pela Microsoft a coloca na concorrência com a Sony, que no ano passado, anunciou o PlayStation Now, plataforma que roda jogos antigos pela internet.