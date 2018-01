Um dos mais esperados games deste ano, Gears of War 3, da Microsoft, acabou vazando antes do lançamento oficial. Semana passada já era possível encontrar arquivos torrents de uma versão inacabada (somente com parte da campanha no modo single-player) do jogo de tiro, cujo lançamento está marcado para dia 20 de setembro.

Em entrevista ao site IGN, representantes da Microsoft afirmaram que estão procurando o culpado. “Vimos notícias de que partes de Gears of War 3 foram disponibilizadas na web e estamos trabalhando com nossas equipes de segurança, juntamente com as autoridades para lidar com a situação”, disse um representante da empresa, frisando que o conteúdo dsitribuído ilegalmente não representa o que os fãs terão quando o jogo for lançado.

A franquia Gears of War não é a primeira da Microsoft a vazar antes mesmo do lançamento. Halo Reach, lançado em setembro do ano passado, também chegou à internet alguns meses antes.