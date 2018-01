Ontem, 13, o Youtube comemorou o Let’s Play Day (ou Dia de Jogar, em português). E para marcar a data, divulgou uma lista com os 10 games mais assistidos do site. E no primeiro lugar da lista está o sandbox Minecraft, criado em 2009, à frente de jogos mais antigos como GTA e LOL. Não foi divulgada, porém, as horas de vídeo ou views de cada jogo. Abaixo, a lista completa:

1. Minecraft

2. GTA

3. LOL

4. Call of Duty

5. FIFA

6. Garry’s Mod

7. The Sims

8. Five Nights at Freddy’s

9. Puzzle & Dragons

10. Dota 2

Esta não é a primeira vez que o game mostra seu poder e influência na rede. Em 2014, Minecraft foi a segunda palavra mais procurada no Youtube, atrás apenas de “música”. Além disso, o número de views do jogo superou artistas como Beyoncé e Taylor Swift.

Os vídeos de games são parte essencial da audiência total do Youtube. O canal PewDiePie, por exemplo, soma mais de 8 bilhões de views. E tudo isso apenas com vídeos de pessoas jogando algum game.