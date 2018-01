A produtora do novo Mortal Kombat, a Warner Bros, montou toda uma estratégia de negócio em torno do título, considerado o melhor jogo de luta desta nova geração, para continuar lucrando mesmo após a venda de cada cópia. Com isso, a empresa investe em um conceito novo, batizado de ‘pay-for-play’.

Segundo reportagem publicada hoje no site da Wired já no lançamento do jogo, as lojas já ofereciam pacotes de atualização do jogo a um custo de US$ 5 com conteúdos exclusivos, como roupas e golpes clássicos dos lutadores Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Ermac, Kitana, Mileena e Jade.

Além disso, pagando, o consumidor pode também adicionar, via download, novos personagens ao jogo. Por enquanto são três disponíveis, por um valor de US$ 5 cada. Mas quem preferir, pode reservar um pacote completo, com todos os lutadores a serem lançados por US$ 15.

Outra estratégia para lucrar no pós-venda é a restrição do jogo online somente para quem comprou uma cópia nova. Quem adquire uma cópia de segunda mão, ou pegou emprestada com alguém precisa comprar uma licença para poder jogar em rede.

Com custos cada vez maiores para se produzir um novo game, e com queda rápida dos preços nas pratelriras após as primeiras semanas do lançamento é natural que as empresas desenvolvedoras busquem formas de maximizar os lucros transformando os novos títulos em plataformas de conteúdo, avalia a reportagem. E Mortal Kombat está usando isso de todas as formas possíveis.

A princípio os consumidores podem se queixar e até achar injusto o custo desses pacotes, mas a verdade é que eles têm podem ampliar muito o retorno para as produtoras.

“Alguns podem reclamar. Mas o que Mortal Kombat está fazendo, embora possivelmente frustrante para o jogador mais apaixonado, é a estratégia de negócios ideal para a geração de receita no espaço físico e digital”. afirmou o vice-presidente da consultoria EEDAR, Jesse Divnich, em entrevista ao site.