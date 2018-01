Agora você pode matar as saudades do Nintendo 64 direto no celular.

Já está disponível no Android Market o emulador N64oid, que roda jogos do console em celulares Android. Todos eles: Super Mario 64, Mario Kart, GoldenEye…

Alguns comentaristas reclamam que o app é muito lento. Os desenvolvedores admitem que o app “está longe da perfeição”, mas prometem melhorias constantes.

O app custa R$ 9,86 no Android Market.