A Nintendo sempre foi uma companhia resistente em relação aos smartphones. Dona de franquias como Mario e Zelda, a empresa sempre viu concorrentes investirem no mercado mobile sem tomar nenhum tipo de atitude. No começo de 2015, porém, a Nintendo anunciou que iria, enfim, entrar no mercado dos games para celulares. E agora, nesta quinta-feira, 29, ela anunciou o Miitomo, o primeiro jogo da companhia para smartphones.

Parecido com o clássico Second Life, o jogo da companhia japonesa permite que usuários criem avatares — chamados de Mils — e montem um ambiente social dentro do jogo: eles podem casar, ter filhos, trabalhar. Além disso, deverá existir uma espécie de chat dentro da plataforma para que os usuários conversem.

Além da criação do ambiente digital, o jogo ainda deverá ter mini jogos para que o usuário desafie amigos e consiga arrecadar o dinheiro virtual necessário para realizar as tarefas dos avatares.

Ainda não há maiores informações sobre o game. Além da descrição do funcionamento básico, sabe-se que ele será gratuito e será lançado apenas em março de 2016.

Ontem, a Nintendo divulgou o balanço da companhia, que frustrou as expectativas dos investidores. Apesar disso, a empresa disse que continuaria com o plano de lançar cinco jogos para celulares até 2017.