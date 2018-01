Por Bruno Capelas

A Nintendo anunciou na manhã dessa sexta-feira, 9, que cancelou o acordo que tinha com a Gaming do Brasil para distribuir oficialmente seus jogos e consoles no País. Depois de um contrato de quatro anos, a parceria chega ao fim para a distribuição física dos produtos da companhia japonesa por aqui. Ou seja: se você tem um Wii U ou um 3DS, deve ficar mais difícil achar os seus jogos favoritos nas lojas brasileiras.

“O Brasil é um mercado importante para a Nintendo e lar de muitos fãs apaixonados mas, infelizmente, desafios no ambiente local de negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país insustentável”, disse Bill van Zyll, diretor para América Latina da Nintendo of America.

“Estes desafios incluem as altas tarifas sobre importação que se aplicam ao nosso setor e a nossa decisão de não ter uma operação de fabricação local”, declarou ainda o executivo.

Em entrevista ao Que Mario?, Bill van Zyll disse que o País ainda conta com estoque de mídias físicas de jogos para os consoles da Nintendo. A medida, portanto, afetará a reposição desses estoques e a entrega de futuros games, a serem ainda lançados.

“Para o futuro, estamos ainda pensando em um novo modelo de negócio que, por enquanto, não consigo te dizer exatamente qual é. Não tenho essa resposta”, disse Zyll.

No comunicado oficial, a empresa ainda diz que continuará oferecendo serviços de assistência técnica em parceria com a HG Digital Services, de São Paulo.

É um momento triste para o consumidor brasileiro, especialmente depois que Sony e Microsoft conseguiram se estabelecer de forma bem-sucedida por aqui já há alguns anos.