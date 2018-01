Passado, presente e futuro. Entender a situação da Nintendo e imaginar o que a empresa é, pode ser ou poderia ter sido (em uma combinação do futuro do pretérito, diretamente da aula de gramática) é um exercício interessante para entender o mundo dos games. Vamos começar pelo mais fácil: o presente. Nessa semana, a Nintendo divulgou mais um balanço, com o resultado financeiro dos meses entre abril e junho: além de prejuízo de US$ 49 milhões, o relatório mostra o que foram os últimos anos da companhia japonesa, com baixas vendas do Wii U – lançado em novembro de 2012, o console vendeu atingiu agora a marca de 13 milhões de unidades.

Nos últimos três meses, foram apenas 220 mil consoles no mundo todo. É muito pouco – mas altamente justificável diante do fato de que o trimestre não teve nenhum grande lançamento que fizesse os consumidores darem uma chance a mais para o Wii U. Ou melhor, até teve: Star Fox Zero, uma nova versão do clássico game dos anos 1990 (até hoje, a frase “do a barrel roll”, grande bordão do game, causa efeito), que falhou em conseguir utilizar o melhor do videogame, em uma jogabilidade confusa e sem grandes emoções – foi, ao menos, o que eu senti ao testar o game durante a Gamescom do ano passado.

Particularmente, eu sou grande fã do Wii U: seu controle com formato de tablet tinhas ótimas chances para ser usado como segunda tela, em comparação com a TV. O problema foi que as desenvolvedoras parceiras – Ubisoft, Electronics Arts, Square Enix e Activision, só para citar algumas – não embarcaram na viagem de adaptar seus jogos populares para a infraestrutura da Nintendo, deixando o videogame à própria sorte com suas marcas tradicionais. Em determinado ponto, até mesmo a Nintendo não foi capaz de usar o Wii U como poderia – um game como Mario Kart 8 ou Super Smash Bros Wii U, apesar de ótimos, ignoram quase que completamente a tela separada do “controle-tablet”.

Passado. Em 2015, tive a chance de conversar com Phil Spencer, o chefão de Xbox na Microsoft. Entre novidades do Xbox One, uma das perguntas que fiz a ele foi sobre a Nintendo – que, com as baixas vendas do Wii U, ficou esquecida na guerra entre consoles do Xbox One com o PlayStation 4, da Sony. O que ouvi ficou guardado na memória como uma lição: “Sempre é um erro ignorar a Nintendo. O GameCube também não foi um sucesso de vendas, e todo mundo dizia que eles tinham perdido a mão. Aí eles vieram com o Wii, que vendeu mais de 100 milhões de unidades”.

O sucesso de Pokémon Go, hit para celulares, é uma prova de que a Nintendo não está morta. Mais do que isso: ela tem grandes personagens, e se utilizá-los de forma inteligente, pode tirar muito dinheiro dos bolsos dos fãs sem agredir sua memória afetiva. A própria existência de games como Mario Kart ou Super Smash Bros (um encanador italiano como herói de corridas? Ou como um grande lutador, capaz de enfrentar pokémons, heróis medievais e macacos?) é um pouco um acerto nesse sentido. Espero o momento em que a Nintendo, munida de sua criatividade, fará um game mobile com o encanador Mario, o gorila Donkey Kong ou o simpático Yoshi. É pedir para os fãs (eu incluso!) jogarem dinheiro na tela do smartphone.

30 jogos que a Nintendo vai relançar com o NES retrô











Foto: Divulgação O NES Classic Edition é uma versão para o século XXI do Nintendo Entertainment System (conhecido informalmente como NES ou “Nintendinho”, aqui no Brasil), primeiro console da empresa, lançado em 1983 no Japão – mas só em 1985 nos EUA e no Brasil. O NES Classic Edition, previsto para chegar às lojas dos EUA em novembro por US$ 60 (equivalente a pouco mais de R$ 200), é uma experiência retrô total, tendo 30 jogos na memória (incluindo clássicos como Super Mario Bros e os primeiros The Legend of Zelda e Final Fantasy) e um controles réplica do NES – quem quiser jogar com os amigos poderá comprar mais um controle por US$ 10. Foto: Reprodução Adaptado da versão para arcade lançada em 1984, no jogo Balloon Fight o jogador precisa estourar os balões dos adversários para derrubá-los na águra e ficar atento para que seus balões não sejam atacados. Foto: Reprodução Lançado em 1986, em Bubble Bobble o jogador controla os dinossauros Bub e Bob que atiram bolhas para aprisionar os inimigos. O objetivo é derrotar todos para avançar pelas cem fases do jogo. Foto: Reprodução Desenvolvido pela Konami em 1987, o jogo de plataforma Castlevania coloca o jogador no papel do personagem Simon Belmont que terá a difícil tarefa de derrotar o vampiro Drácula. Foto: Reprodução Com o sucesso do primeiro título, logo a Konami lançou a continuação Castlevania II: Simon's Quest. Com a mesma jogabilidade de antes, a sequência dá menos destaque às cenas de ação e coloca o jogador para investigar cenários na Transilvânia. Foto: Reprodução Lançado para arcade em 1981, Donkey Kong foi um dos primeiros jogos do gênero plataforma, cuja jogabilidade é focada na movimentação do personagem principal por estruturas de diferentes alturas. No game, Jumpman, que depois ficaria conhecido como Mario, deve enfrentar obstáculos para regastar a princesa Pauline – primeiro nome da princesa Peach. Foto: Reprodução Donkey Kong Jr. é sequência do jogo Donkey Kong, lançada um ano depois. A trama do jogo é uma reviravolta: o personagem Donkey Kong Jr. precisa salvar seu pai, Donkey Kong, preso em uma gaiola como punição por ter sequestrado a princesa Pauline. Foto: Reprodução Em Double Dragon II - The Revenge, o jogador vai distribuir muitos socos e chutes em membros de uma gangue responsável por assassinar a namorada de um dos personagens principais. O destaque do jogo lançado em 1989 foi a possibilidade de jogar com dois personagens simultâneos na tela. Foto: Reprodução Similar ao Tetris, Dr. Mario consiste em um jogo do gênero puzzle, lançado em 1990. O objetivo é destruir todos os vírus, combinando cápsulas de vitamina da mesma cor. Foto: Reprodução O jogo de corrida de motocross Excitebike foi uma dos primeiros títulos lançados para NES em 1985. O jogador controla um motociclista que precisa desviar de obstáculos e terminar a corrida abaixo de um determinado limite de tempo. Foto: Reprodução O primeiro título da série Final Fantasy foi lançado em 1987 e ajudou a popularizar o gênero RPG. A trama envolve quatro personagens, escolhidos pelo jogador, que precisam derrotar demônios para salvar o mundo. Foto: Reprodução Em Galaga, o jogador controla uma nave que se move para os lados na parte inferior da tela. Ele precisa impedir uma invasão de inimigos em forma de insetos, atirando neles e desviando de seus ataques. Foto: Reprodução O game de plataforma Ghosts'n Goblins traz o cavaleiro Arthur que precisa passar por vários cenários enfrentando monstros, fantasmas e demônios para salvar uma princesa aprisionada em um castelo. Foto: Reprodução Desenvolvido em 1985, Gradius é um jogo de nave que coloca o jogador como a última esperança para defender o planeta de uma invasão de alienígenas que querem escravizar os seres humanos. Foto: Reprodução No jogo Ice Climber de 1985, o jogador precisa subir montanhas, saltando sobre fendas de gelo e se defender de criaturas selvagens com um martelo. O objetivo é recuperar vegetais roubados por um condor gigante. Foto: Reprodução Em 1987, a Nintendo lançou o game Kid Icarus, que traz o anjo Pit e seu arco e flecha mágico. No jogo de aventura, Pit precisa restaurar a paz em Angel Land derrotando a deusa das trevas Medusa. Foto: Reprodução O game estilo plataforma Kirby's Adventure foi lançado pela Nintendo em 1993, sendo o segundo jogo da série, depois de Kirby's Dream Land, para Game Boy. No game, o personagem Kirby, que tem a capacidade de copiar poderes dos adversários, precisa recuperar a Star Rod, uma fonte de energia responsavel por garantir os sonhos dos habitantes de Dream Land. Foto: Reprodução No jogo que deu início à franquia de jogos mais popular do mundo, Mario e seu irmão Luigi se enfrentam em um cenário onde vários inimigos vão surgindo a partir dos canos. Os irmãos encanadores também podem cooperar entre si para se livrar das criaturas que tomaram os esgotos. Foto: Reprodução Mega Man II é um jogo de aventura de 1988, que ganhou destaque pela qualidade dos gráficos, pela trilha sonora e, principalmente, por estrear o sistema de “password”, que possibilita ao jogador interromper e recomeçar o jogo novamente na fase onde parou. Com a habilidade de copiar as armas de seus inimigos, o personagem Mega Man deve acabar com os planos do vilão Dr. Willy de dominar o mundo. Foto: Reprodução O primeiro jogo da série Metroid chegou às lojas em 1986. A história se passa no planeta Zebes, onde a personagem Samus tenta recuperar formas alienígenas que foram roubadas por piratas do espaço que pretendem usá-las para criar armas biológicas. Foto: Reprodução Produzido em 1988, em Ninja Gaiden, o jogador assume o papel de Ryu Hayabusa, um guerreiro em ascensão no clã de sua família, que viaja para a América para buscar vingança pela morte de seu pai. Foto: Reprodução Originalmente produzido para o Atari no início dos anos 1980, Pac-Man apresenta uma jogabilidade simples. O personagem precisa percorrer um labirinto para comer todas as pastilhas da fase, evitando ser atacado por fantasmas. Foto: Reprodução Punch-Out!! Featuring Mr. Dream é um game de boxe desenvolvido pela Nintendo em 1987. No jogo, o lutador estreante Little Mac precisa derrubar vários oponentes, incluindo o pugilista Mike Tyson. Foto: Reprodução StarTropics é um jogo de 1990 em que o jogador controla Mike Jones, um garoto que viaja para uma ilha tropical à procura de seu tio desaparecido. O jogo mistura elementos de exploração e batalhas contra monstros. Foto: Reprodução Em Super C, também conhecido como Super Contra, os clones de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone se unem para impedir que uma organização alienígena domine o planeta Terra. O game foi desenvolvido pela Konami e lançado para NES em 1990. Foto: Reprodução Lançado em 1985, o clássico Super Mario Bros foi um dos jogos mais vendidos da história com mais de 40 milhões de cópias e foi responsável pela popularização do NES. O jogo segue o enredo tradicional da série: Mario precisa salvar a princesa Peach do vilão Bowser. Foto: Reprodução Super Mario Bros 2 mantém o mesmo estilo do jogo original, porém o nível de dificuldade é bem maior. Por conta disso, a sequência não fez tanto sucesso e a Nintendo decidiu não lançar o título para NES nos Estados Unidos. O jogo chegou ao Japão em 1988. Foto: Reprodução Considerado ainda por muitos como o melhor jogo da série, Super Mario Bros 3 foi lançado em 1988 no Japão e logo se tornou um grande sucesso. Desta vez, Mario e Luigi precisam restaurar a paz no Reino dos Cogumelos depois que os filhos de Bowser transformam os reis em animais. Foto: Reprodução No game de futebol americano Tecmo Bowl, o jogador escolhe opções de jogadas ofensivas para seu time e deve tentar prever a jogada do adversário. O jogo foi o primeiro a usar os nomes dos jogadores reais da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês) dos EUA Foto: Reprodução Criado em 1986, The Legend of Zelda é o primeiro jogo da saga do herói Link que percorre o reino de Hyrule para resgatar a Princesa Zelda que foi sequestrada pelo antagonista Ganon. O jogo incorpora elementos de RPG, aventura e ação. Foto: Reprodução A sequência de The Legend of Zelda, que chegou ao mercado em 1987, traz uma jogabilidade bem diferente do resto da série. Enquanto no primeiro título o personagem é visto de cima, em Zelda II o game fica mais próximo do estilo plataforma. Na trama, Link deve impedir que uma versão maligna de si mesmo ressuscite o vilão Ganon.

Há cerca de duas semanas, a empresa deu mais um passo certeiro ao usar seu passado: o NES Classic Edition. Trata-se de uma versão para o século XXI do Nintendo Entertainment System (conhecido informalmente como NES ou “Nintendinho”, aqui no Brasil), primeiro console da empresa, lançado em 1983 no Japão – mas só em 1985 nos EUA e no Brasil. O NES Classic Edition, previsto para chegar às lojas dos EUA em novembro por US$ 60 (equivalente a pouco mais de R$ 200), é uma experiência retrô total, tendo 30 jogos na memória (incluindo clássicos como Super Mario Bros e os primeiros The Legend of Zelda e Final Fantasy) e um controles réplica do NES – quem quiser jogar com os amigos poderá comprar mais um controle por US$ 10.

É uma saída inteligente para explorar um potencial financeiro enorme: há milhões de jogadores no mundo todo interessados em curtir games antigos, e muitas vezes o fazem através de emuladores – programas de computador capazes de rodar jogos do arco da velha. A prática, no entanto, é vista com dubiedade pela área de direitos autorais, e de qualquer forma não rende nada à Nintendo. Vender um console por menos de US$ 60 é um jeito rápido e fácil de explorar a nostalgia intrínseca aos fãs de games – sem colocá-los na posição comprometedora de quebrar a propriedade intelectual da empresa.

Futuro. Rentabilizar apenas com o passado, porém, não é algo exatamente que faz jus à imagem da Nintendo – ao contrário de outras empresas de games, a japonesa há muito tempo é conhecida por sua vontade de querer inovar (e de não seguir todas as tendências do mercado). O fracasso do Wii U talvez tenha acontecido justamente por isso: era uma tentativa de inovar que não foi seguida pelo mercado – já o sucesso do Wii, com seu controle capaz de ser usado como um bastão, é um completo acerto nesse sentido. (No balanço desta semana, a Nintendo também disse que o Wii deixou de ser um produto ativo da empresa, encerrando seu ciclo de vida com 101 milhões de videogames vendidos e nada menos que 915 milhões de jogos).

Nesse sentido, é com grande ansiedade que os fãs de games esperam o que a Nintendo está querendo trazer à tona com o Nintendo NX, seu próximo console, com lançamento previsto para março de 2017. Até agora, a maioria das novidades de NX divulgadas oficialmente envolvem a empresa em mistério – Tatsumi Kimishima, presidente executivo da Nintendo, já disse que o videogame surpreenderá os jogadores.

Nessa semana, o site Eurogamer publicou uma série de novidades sobre o console, citando fontes próximas à empresa. Para resumir, o NX (que deve mudar de nome até chegar ao mercado) será um console “portátil de mesa”, podendo ser levado para qualquer lugar ou jogado em uma televisão, com jogos armazenados em cartuchos e um controle cujos botões poderão ser destacáveis, permanecendo apenas com a tela no meio.

Pode parecer um tiro no pé, mas ao meu ver, é a Nintendo matando vários coelhos com uma cajadada só. De início, a empresa une suas duas linhas de videogames – consoles de mesa e portáteis – em um único produto, o que pode ajudá-la a ganhar escala em desenvolvimento e produção de hardware e também de jogos. (Vale lembrar que, Super Smash Bros Wii U e 3DS eram praticamente o mesmo jogo, em plataformas diferentes). É uma aposta no mundo dos jogos em dispositivos móveis, mas à sua própria maneira, e com seu próprio desenvolvimento. A volta dos cartuchos é outro ponto interessante: eles são uma mídia muito mais barata do que os CDs, e capazes de armazenar ainda mais dados – ainda que, segundo o Eurogamer, a Nintendo tenha recomendado às desenvolvedoras criar jogos com até 32 GB, o que é pouco para os padrões de hoje. (GTA V, exemplo de game contemporâneo, tem quase 50 GB em sua versão padrão para o PS4 e o Xbox One).

No entanto, existem dois riscos: o primeiro é de que as desenvolvedoras parceiras não comprem a ideia, e achem caro desenvolver para um console desse tipo. O custo de produção de cartuchos, em termos de escala, também pode ser um problema para a distribuição dos jogos. Além disso, há o problema do custo: não será barato fabricar um console com tantas peculiaridades, como botões destacáveis e essa estrutura dupla de mesa e portátil. Às vezes, US$ 50 ou US$ 100 a mais podem fazer a diferença no bolso do jogador – a Microsoft até hoje paga esse preço na guerra dos consoles com o Xbox One, que vendeu metade do que o PS4 conquistou até aqui.

Segundo a Eurogamer, a Nintendo deve revelar novidades para o NX em setembro. Até lá, muitos rumores devem acontecer – enquanto isso, o melhor a fazer parece ser continuar saltando em busca de moedinhas e cogumelos para crescer.