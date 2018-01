Por Reuters

A japonesa Nintendo afirmou nesta quarta-feira que reduzirá os preços do portátil DS no Japão em cerca de 20% com o objetivo de estimular a demanda.

A partir de 19 de junho, o preço do modelo DSi será reduzido para 15 mil ienes (US$ 165) contra 18.900 ienes, enquanto o modelo DSi LL será vendido por 18 mil ienes contra valor anterior de 20 mil ienes.

Um porta-voz da Nintendo preferiu não comentar se a empresa planeja reduzir preços fora do Japão também.

A Nintendo, concorrente da Sony e Microsoft no ramo de videogames, vendeu mais de 30 milhões de unidades do DS no Japão e 125 milhões pelo mundo.

A empresa planeja lançar um modelo 3D do DS no ano fiscal que termina em março. A Nintendo irá revelar os detalhes do novo modelo na feira de videogames E3 em Los Angeles, este mês.