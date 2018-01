A Nintendo anunciou hoje a sua parceria com a Universal para a criação de um parque temático com o universo da produtora de games japonesa.

Sem adiantar muitos detalhes da aliança com a divisão de negócios de parques e resorts do estúdio americano, o anúncio se resumiu a dizer que as equipes de criação de cada uma das partes já estão trabalhando juntas.

A Universal possui parques temáticos em Orlando e Los Angeles – com temas do cinema como A Múmia, E.T, Exterminador do Futuro, Tubarão, MIB Homens de Preto e Jurassic Park –, no Japão (terra da Nintendo) e em Cingapura. Além disso, é conhecido os planos da Universal de expandir seus parques para Beijing e Moscou.

A aposta em licenciamento e no uso dos personagens no universo de brinquedos é uma realidade para a Nintendo há algum tempo. Mostra recente disso são os resultados gerados pela venda de amiibos (que além de “brinquedos” cumprem uma função virtual nos games), positivos para a retomada dos balanços trimestrais da empresa, antes em crise.

No final do ano passado, o McDonald’s passou a distribuir bonecos dos personagens da Nintendo junto com lanches da rede. Em conversa com o Que Mario?, o vice-presidente de marketing do McDonald’s no Brasil, Roberto Gnypek, disse que a “ideia de trazer o Mario se deve muito à forte conexão com os pais”.

Universal possui um parque temático no Japão, terra da Nintendo. FOTO: Reprodução

“Ele foi um hit na década de 1980, é um personagem presente há 33 anos na vida das pessoas. Por mais simples que seja, ele está ligado a diversão, é um ícone, extrapola o que é game, o Mario faz parte da cultura pop”.

As mesmas razões devem motivar a criação do parque que deve abrigar no futuro – e a Nintendo também se manteve em silêncio sobre prazos – Mario, Luigi, Link, Zelda, Donkey Kong, Samus Aran, Kirby e todos os Pokémons. Ansioso?