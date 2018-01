Por Bruno Capelas

Um dos mais clássicos jogos de tiro da história dos videogames já tem data para chegar à nova geração de consoles: Halo 5: Guardians foi anunciado na manhã dessa sexta-feira, 16, para o Xbox One. O desenvolvimento do game fica mais uma vez por conta da 343 Industries, estúdio que criou Halo 4 para o Xbox 360, em 2012.

“As novas tecnologias nos ajudarão a criar um jogo ainda mais amplo, tanto que nos diz respeito à jogabilidade quanto à mecânica de jogo, disse Bonnie Ross, gerente da 343 Industries, em um post no blog da Microsoft sobre o Xbox One. O texto ainda ressalta que Halo rodará a 60 frames por segundo e terá servidores online dedicados para o seu sistema multiplayer.

Poucos detalhes sobre o game foram revelados, mas vale lembrar que Halo é hoje uma das principais franquias de conteúdo da Microsoft: além do novo jogo, a empresa está desenvolvendo duas séries, uma animada e outra com atores reais, sobre o universo de Halo exclusivamente para serem assistidas no Xbox One, ao melhor modelo Netflix.

Espera-se que mais novidades sobre o game apareçam na conferência da Microsoft na E3, feira especializada de games, que acontece entre os dias 9 e 11 de junho, em Los Angeles.