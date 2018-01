Divulgação

“Deus salve a Rainha”: a popular série de jogos Assassin’s Creed está de volta mais uma vez. Assassin’s Creed Syndicate, que chega às lojas nessa sexta-feira, 23, para PS4 e Xbox One, tem a ambientação mais moderna da série: agora, os jogadores poderão curtir mais um capítulo da batalha entre os grupos rivais Assassinos e Templários direto da Londres da Era Vitoriana. E, em uma cidade comandada por uma rainha, parece até natural que as mulheres ganhem destaque na franquia: pela primeira vez em um jogo principal da série há uma personagem feminina entre as protagonistas.

Trata-se de Evie Frye, que, ao lado do irmão Jacob, terá a tarefa de libertar sete diferentes regiões da capital inglesa da mão dos templários. “A Londres vitoriana foi um período onde as mulheres começaram a imprimir sua marca na história. Ter uma mulher e um homem como protagonista representa muito bem o público que joga games”, diz Lydia Andrew, diretora de áudio de Assassin’s Creed Syndicate.

Criada pelo estúdio francês Ubisoft, Assassin’s Creed é o que se pode chamar de fenômeno de vendas no Brasil. Os jogos da franquia venderam mais de 2 milhões de cópias por aqui desde 2007, enquanto os livros baseados na saga dos Assassinos, publicados pela editora Record, tiveram mais de 1,5 milhão de exemplares vendidas. Além disso, a série se prepara para alçar novos vôos no ano que vem, quando o ator Michael Fassbender (Steve Jobs, 12 Anos de Escravidão) lidera a adaptação para o cinema do jogo.

Evie Frye é a primeira protagonista de um jogo principal da série Assassin’s Creed Evie Frye é a primeira protagonista de um jogo principal da série Assassin’s Creed

Apesar do bom cenário, Syndicate tem uma missão importante para a Ubisoft: o último game da franquia, Assassin’s Creed Unity, lançado em 2014, foi muito criticado pelos fãs e pela imprensa especializada por seus muitos bugs e por uma história confusa. “Pensamos muito no que queríamos e testamos muito o jogo dessa vez”, diz Andrew, que veio ao Brasil para promover o jogo durante a Brasil Game Show.

Para surpreender os jogadores, Syndicate aposta em algumas novidades. Além da presença de Evie Frye, o game traz a ambientação mais moderna da série. Syndicate se passa em 1868, enquanto os outros capítulos de Assassin’s Creed situavam-se entre a Idade Média e a Era Moderna.

“Foi um desafio criar uma cidade em uma era contemporânea. Temos trens a vapor, fábricas, cavalos nas ruas e gente chegando de todo mundo. Londres, na época, era a maior cidade do mundo”, explica a diretora de áudio, que vê como incrível a possibilidade de “saltar pelos telhados de Londres ou escalar até o topo da catedral de St. Paul”. Além dos pontos turísticos de Londres, o jogo contará com participações especiais de celebridades como Charles Dickens, Charles Darwin e Florence Nightingale.

Com o salto temporal, surgem também algumas mudanças no combate do jogo: normalmente cheio de espadas e assassinatos furtivos, Assassin’s Creed Syndicate contará com duas formas de luta novas para a série. “Não se podia andar com uma espada na bainha em Londres naquela época, em que a cidade foi uma das primeiras a ter uma força policial. Para compensar, demos ao jogador um revólver e muitos socos ingleses”, comenta Andrews.

Assassin’s Creed Syndicate chega às lojas nessa sexta, 23, por R$ 250, para PlayStation 4 e Xbox One.