A Activision agora dá sinais reais de que um novo game da franquia Call Of Duty está vindo por aí. Prevista para outubro, a continuação de Modern Warfare 3 deve vir com cenas de guerra um tanto quanto perturbadoras, levando-se em consideração o atual medo de autoridades de países da Europa, além dos Estados Unidos, de novos ataques terroristas, após a morte do líder da Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Londres, Paris, Berlim e Nova York, segundo os “teasers” publicados recentemente pela Activision no canal do YouTube dedicado ao novo game, devem ser os novos alvos de ataques terroristas. A Activision apenas confirma suspeitas noticiadas principalmente pela Kotaku, que já publicou, além da data do lançamento, vazamentos de imagens com cenários, personagens e armas.

A data deve ser 8 de novembro. E, apesar de não haver confirmação pela fabricante, uma página de pré-venda na Amazon especifica este dia como sendo o do lançamento do MW3.

Modern Warfare 2 já foi um título muito bem recebido e premiado. O último lançamento, Black Ops, bateu recorde e vendeu, segundo a Kotaku, sete milhões de cópias na primeiras 24 horas de mercado. E o MW3, em tempos de medo, deve ser alvo de aplausos ou críticas?

(Vi aqui)