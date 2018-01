Divulgação

Um dos principais lançamentos de games da semana, Guitar Hero Live vai demorar um pouco para sair no Brasil. O novo jogo da série musical da Activision foi lançado nos EUA na última terça, 20, mas só chegará às lojas brasileiras em 12 de novembro.

Vendido em um pacote especial com a nova guitarra projetada pela Activision, o game custará R$ 600 e terá versões para PS3, PS4, Wii U, Xbox One e Xbox 360 – nos EUA, o mesmo pacote está sendo vendido por US$ 100.

As informações foram confirmadas ao Estado pela distribuidora oficial do jogo no País, a NC Games.

Criada em 2005, a série teve várias continuações ao longo da última década – incluindo edições especiais com bandas como Aerosmith, Metallica e Van Halen –, mas foi tirada do mercado em 2010 por baixas vendas.

Guitar Hero Live é um revival da série, e traz uma nova guitarra: no lugar dos cinco botões coloridos, agora os comandos são distribuídos em duas fileiras de três botões cada, que permitem ao jogador, segundo a Activision, ter uma experiência mais próxima da realidade, como se os botões fossem acordes de verdade.

O Que Mario? teve a oportunidade de jogar Guitar Hero Live durante a Brasil Game Show e gostou muito do que viu: além de trazer de volta a franquia (o que por si só já é algo divertido), a Activision se preocupou em trazer uma nova dinâmica para a série. A nova guitarra pode fazer muitos fãs antigos torcerem o nariz (típico do rock…), mas mostra um desafio interessante para a retomada de Guitar Hero na nova geração de consoles.

Já Rock Band, que dividia espaço nos corações e mentes dos fãs dos games de música na década da passada, também está de volta: Rock Band 4 foi lançado no início do mês no exterior. Aqui no Brasil, no entanto, o game ainda não tem previsão de chegada ao mercado. De acordo com a Mad Catz, responsável pela distribuição local do jogo, a flutuação no preço do dólar tem atrapalhado as negociações. O preço do game – que incluirá o jogo, uma guitarra e uma bateria de plástico – deve girar em torno dos R$ 1800.