Uma pesquisa da Flurry, empresa especializada em análise de aplicativos para aparelhos móveis, concluiu que apps de jogos gratuitos estão passando a dar mais retorno financeiro para as empresas do que os pagos. A partir da observação de cerca de 90 mil apps relacionados na App Store, da Apple, constatou-se que a renda originada de aplicativos de jogos freemium (termo usado para falar dos gratuitos, contrapondo-os aos premium, os apps pagos) cresceu 40% entre janeiro e junho deste ano.

“No antigo mundo dos games pagos, o sucesso era medido multiplicando o número de unidades [consoles] vendidos pelo seu valor de mercado, o modelo de venda tradicional”, explica o diretor da Flurry Jeferson Valadares (ex-Playfish e Digital Chocolate). “No novo mundo de distribuição digital de games, tudo se baseia em quantos jogadores a empresa consegue manter empenhados com o seu game gratuito, seguido de quantas oportunidades de o fazer gastar com o game você pode oferecer”, diz.

Em janeiro deste ano, aplicativos pagos de games representavam 61% da receita oriunda desse nicho (contra os 39% dos gratuitos); em cinco meses, essa balança inverteu quase que exatamente e os games pagos caíram para 35%, enquanto os gratuitos tomaram a fatia de 65% da receita.

Esse movimento, segundo Valadares, explica-se partindo do raciocínio de que jogos gratuitos dão a chance de o possível jogador o conhecer, gostar e, a partir dessa etapa, passar a gastar com ele. O que, para ele, é uma situação muito mais interessante para a empresa do que esperar que as pessoas paguem (em média) US$ 1 para ter um app que elas nunca jogaram e não sabem se vão gostar.

A Flurry aponta que a porcentagem de jogadores que gastam dinheiro em jogos gratuitos varia de 0,5% a 6%. “Embora isso signifique que mais de 90% não gastarão um único centavo, também mostra que jogadores que amarem seu jogo gastarão muito mais do que os US$0,99 que você considerava cobrar pelo aplicativo”, diz Valadares.

O modelo de jogos gratuitos que lucram com venda de recursos, regalias e itens virtuais dentro do universo do game já está consolidade, principalmente quando se analisa empresas como a Zynga, que cresceu basicamente em função de seus jogos (FarmVille, CityVille, Mafia Wars), funcionando sobre a plataforma do Facebook.



Clique para ampliar

Clique aqui para ver a análise completa de Jeferson Valadares.