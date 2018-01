Que Street Fighter IV é o melhor game de luta ninguém tem dúvidas. Mas será que o já clássico game da Capcom sobrevive a uma versão para iPhone/iPod Touch sem ter seu legado arranhado?

A notícia é assustadora, especialmente se levarmos em conta a área da tela tomada pelos controles. Só por isso, já seria uma experiência complicada jogar, mas imagine o sofrimento que a tela sensível ao toque dará aos pobres jogadores que se aventurarem a encarar os combates virtuais.

Jogos mais simples já tem sérios problemas com a telinha do iPhone. Veja o remake do game de fliperama dos Simpsons, como ficou esquisito com os dedos na tela:

O game chega à App Store estrangeira no final de março. No Brasil, por problemas de classificação com o Ministério da Justiça, não são vendidos jogos na App Store local.

(IGN, via Destructoid)