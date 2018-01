Quem pensa que a Sony só quer saber do PS Move está errado, diz o site inglês MCV. De acordo com fontes ‘internas’, a Sony pode apresentar na E3 o sucessor do PlayStation Portable, o PSP 2.

Um funcionário da empresa disse ao site que existe um aumento considerável no investimento em publicidade de duas grandes produtoras de games para o último trimestre de 2010. Uma delas confirmou que está esperando uma posição da Sony antes de mostrar seus planos para o portátil.

Se a companhia lançar mesmo o novo portátil, travará mais uma batalha pela preferência dos gamers, dessa vez contra a Nintendo, que já anunciou que o DS novo terá tecnologia 3D.