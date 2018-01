O anúncio é no mínimo intrigante. George Hotz, o hacker que ficou famoso por desenvolver o desbloqueio do iPhone, anunciou que conseguiu romper as defesas do console. Na prática, em alguns meses, ou menos, teremos programas feitos por qualquer pessoa rodando no PS3. E possivelmente jogos piratas.

Dificilmente encontraremos versões ripadas de jogos para PS3 disponíveis para download, pelo menos em sua forma pura. Os jogos, que vem originalmente gravados em Blu-ray, tem tamanhos impraticáveis para download, algo da grandeza de 20GB, em média.

O que pode acontecer é o uso de mecanismos de compressão pesada, e o estudo mais aprofundado da estrutura de arquivos dos jogos pode também revelar esquemas para que a mídia seja totalmente utilizada.

A Sony já usou de artifício semelhante com o PSP. Muito jogos, para utilizar toda a capacidade da mídia física UMD, vinham com código inútil atrelado. Há alguns anos, poucos meses depois da descoberta do desbloqueio do portátil, foi desenvolvida uma ferramenta que jogava fora o código inútil, reduzindo significativamente o tamanho (em MB) de muitos jogos.

Hotz declarou também que só revelará detalhes do desbloqueio quando tiver uma versão funcional em mãos, para evitar que a Sony desenvolva contramedidas.

No PSP, a fabricante japonesa utiliza uma estratégia de lançamento de inúmeras versões do firmware para inutilizar o firmware hackeado. Até hoje, o maior tempo que o PSP ficou bloqueado pelo firmware original da Sony foi de menos de 1 mês. Desde então, no dia seguinte do lançamento de uma versão nova de firmware pela Sony, a comunidade hacker libera o firmware modificado, com todas as funcionalidades incluídas pela Sony adicionadas da habilidade de rodar código não-oficial e jogos piratas.

É certo que, mesmo que funcione, esse desbloqeuio do PS3 não vai iniciar uma corrida para comprar mídias de Blu-ray virgens. Além do custo gigantesco (em algumas lojas no exterior, as mídias custam até US$ 30), é preciso um investimento razoável para a compra de um gravador de Blu-ray.

Muita gente vai recorrer aos HDs externos mesmo. E aí, haja banda larga para baixar os jogos. Se chegar a existir, pelo menos por um tempo, será difícil a pirataria do Ps3 ser disseminada como foi a de PS2. Quem sabe quando todos tiverem conexão de fibra ótica…