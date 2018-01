Bateu a nostalgia?

FOTO: Reprodução Bateu a nostalgia?FOTO: Reprodução

Por Bruno Capelas

Quando eu era mais novo, fiquei certa vez impressionado com um amigo meu que, mesmo com vários graus de miopia, conseguiu fechar The Legend of Zelda: Ocarina of Time sem os seus óculos (perdidos em um passeio na praia durante uma viagem de verão). Bobo eu, que nem imaginava que, assim com a zoeira, a capacidade de alguém de ser viciado em Zelda não tem limites. Duvida?

Pois saiba que, nesse último final de semana, um novo recorde para a partida mais rápida de Ocarina of Time foi estabelecido por Cosmo Wright, um jogador que pode ser chamado de verdadeiro Usain Bolt dos videogames. Em apenas 18 minutos e 40 segundos, ele acabou com um jogo que pode demorar horas (e até mesmo dias) para ser encerrado.

Claro que essa marca não poderia ser estabelecida sem alguns truques: Cosmo joga uma versão adulterada de Ocarina, em chinês, na qual o texto corre mais rápido pela tela. Além disso, ele usa alguns ‘glitches’ para fazer a partida andar mais rápido. Mesmo assim, não deixa de ser impressionante. Muito impressionante.