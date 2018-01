A E3, maior feira de games do mundo, foi palco nesta sexta-feira, 18, da premiação promovida pelo Guiness, o livro dos recordes.

A grande premiada foi a desenvolvedora Eletronic Arts, que bateu três marcas: jogo mais vendido de todos os tempos pela franquia FIFA que tem mais de 68 milhões de cópias vendidas; o primeiro jogo de esportes multiplayer online com NHL 2009 e a franquia de games de esportes que está há mais tempo no mercado, a série de jogos de futebol americano Madden NFL.

Só fica a dúvida: o recorde de primeiro jogo multiplayer online é pelo fato do game permitir que duas pessoas joguem ao mesmo tempo no mesmo time? Isso porque a série Pro Evolution Soccer, por exemplo, já permite há um bom tempo que um jogador desafie o outro pela web.

A Microsoft foi premiada por ter o console de alta definição mais vendido, o Xbox 360, que já vendeu mais de 40 milhões de unidades até o dia 31 de março deste ano.

A Sony também foi premiada. Ficou com o jogo que tem mais fases, LittleBigPlanet. E MAG, game de tiro em primeira pessoa (como Counter Strike, por exemplo) recebeu a classificação como jogo que permite o maior numero de jogadores multiplayer: nada menos do que 256. A Sony também teve um prêmio interno: Uncharted 2 é o game mais vendido de Playstation 3. Criadora do Sonic, a Sega foi homenageada por Valkyria Chronicles como o melhor de RPG ara Playstation 3.

Do lado das pessoas que jogam, Danny Johnson é o recordista de pontos no game Guitar Hero com 913.316 pontos.

(com informações da EFE)