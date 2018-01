Trailers são o convite mais bem definido para um game. Será apenas um trailer cinematic (uma espécie de filme do game) ou será que conseguiremos ter uma ideia da jogabilidade do game nesse videozinho de poucos minutos? Se é novo, deve conquistar. Se é continuação, deve satisfazer expectativas e ser coerente com a história, mas trazendo algo de novo.

Independente da fórmula, vai aqui a nossa lista dos melhores trailers divulgados na E3 2014 (veja tudo o que foi anunciado pela Nintendo, Microsoft, EA, Sony e Ubisoft; além de outras notícias sobre o evento). Com a cabeça fria, escolhemos os melhores – em alguns poucos casos mais pelo game em si do que pelo trailer. Entre os games escolhidos, muitos demorarão pelo menos um ano para se tornar uma opção real para os gamers; alguns, levarão meses e, outros poucos, já estão entre nós.

Para os apaixonados não só por games, mas pela arte dos seus aperitivos, aqui vão eles – confira por si e nos diga por qual está mais ansioso!

Far Cry 4

Com possivelmente a demonstração mais legal da feira toda, o novo Far Cry chamou muita atenção na E3 2014. A Ubisoft não só caprichou no trailer, como fez um gameplay de tirar o fôlego durante a coletiva da Sony, em Los Angeles. A história do mundo selvagem em guerra de Kyrat, sob a tirania de Pagan Min, poderá ser conferida de perto por todos nós logo mais em novembro para Xbox 360, Xbox One, PC, PS3 e PS4. Aguardemos, senhoras e senhores.

Destiny

Esse chega antes que Far Cry 4. Ufa! Com data de chegada marcada para 9 de setembro, Destiny segue um novo gênero de games: um FPS de mundo aberto e compartilhado. Pelo trailer pode se ter algumas pistas do game (feito pelos mesmos criadores de Halo), que terá modos de jogos cooperação multiplayer, campanha e PvP. Estará disponível para Xbox 360, Xbox One, PS3 e PS4.

Assassin’s Creed: Unity

Os trailers da Ubisoft de Assassin’s já são tradição, certo? Esses sujeitos sabem tornar esses poucos minutos de vídeo na fórmula para deixar qualquer fã empolgado e ansioso para botar as mãos no game. Com Unity não foi diferente (a trilha conta a neozelandesa Lorde, o que deixa tudo mais legal). O game pode ser jogado por até quatro pessoas ao mesmo tempo em modo cooperação. Melhor: a história se passa em Paris na época da Revolução Francesa, a partir de 1789. Você tem um bom conjunto de coisas: cenário, enredo e modo de jogo. Resta provar se o gameplay é tão bom quanto parece. Chega para PS4, PC e Xbox One em outubro.

The Division

Os livros de Tom Clancy já deram origem a Rainbow Six e Splinter Cell. Ao ver seu nome antes de The Division, as expectativas não poderiam ser pequenas. Depois de assistir ao trailer – seguido do gameplay –, veio o alívio por não ter sido decepcionado por mais um “rostinho bonitinho”. The Division segue o estilo de tiro em cooperação (até quatro jogadores) em mundo aberto que lembra, com alguma distância, de Watch Dogs, mas promete ser mais realista e mais bem-acabado que o título também lançado pelo Ubisoft. Chega no fim do ano para Xbox One, PS4 e PC.

Halo: The Master Chief Collection

Vamos brincar com Master Chief Collection enquanto Halo 5 não vem? É o que a Microsoft espera de vocês, que terão de esperar até 2015 para ter acesso a uma continuação da franquia. Por enquanto, o fã terá de se contentar com uma reunião toda redesenhada de todos os títulos da série: Halo: Combat Evolved , Halo 2, Halo 3 e Halo 4. A coleção chega em novembro deste ano e será exclusiva para Xbox One.

Rise of the Tomb Raider

A heroína histórica do mundo dos games Lara Croft não nasceu da forma como conhecemos. Antes, ela era uma adolescente frágil que teve de aprender a lutar para sobreviver. Essa parte da história já foi apresentada em Tomb Raider, lançado pela Square Enix em março de 2013. Rise of the Tomb Raider mostra a continuação dessa história. Mais um título obrigatório para todo fã, mas que terá de esperar até o último trimestre de 2015 para conferir. Por ora, foi anunciado para Xbox 360, Xbox One, PC, PS3 e PS4.

No Man’s Sky

O game foi um dos destaques da apresentação da Sony no evento de games de Los Angeles. Desenvolvido por um estúdio de Londres, No Man’s Sky pretende colocar múltiplos jogadores online explorando um mundo com possibilidades infinitas. Do fundo do mar, convivendo com dinossauros ou em uma nave espacial batalhando no Espaço. Usando e abusando das cores dos consoles da nova geração, o game é um título que merece a sua curiosidade. O game chega para PS4, mas sem data de lançamento ainda.

Dead Island 2

O trailer mais fanfarrão de toda a E3, sem dúvida. A Deep Silver (Homefront e NASCAR) dá continuidade à sua franquia de zombies que atacam uma ilha e você, jogador, tem que se virar com sua habilidades meramente humanas. Nada de armas surreais, golpes de artes marciais ou saltos impossíveis. Desta vez, a luta pela sobrevivência acontece na Califórnia e deve contar com alguns elementos bem-humorados. O jogo chega no terceiro trimestre de 2015 para PC, Xbox One e PS4.

Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Dando continuidade aos eventos de Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e fechando o quinto número da franquia de Hideo Kojima, em Phantom Pain, Snake faz uso de armas e ataques não-letais para recrutar inimigos para seu exército. Vale dar uma olhada no gameplay feito na E3 2014, que exibe o belo visual do jogo. Sem data, chega para PS3 e 4, Xbox 360 e One.

Bloodborne

Fruto não cai longe do pé, certo? Hidetaka Miyazaki, da From Software, desenhou Bloodborne tendo Dark Souls e Demon’s Souls nas costas. Não há como esperar menos do seu novo jogo. O estilo é semelhante, os personagens assustadores e o terror está presente. Dessa vez, o jogador deve enfrentar as monstruosidades que nasceram na cidade de Yharnam, infectada por uma estranha doença. Veja o trailer e tema pelo jogo, que só chega em 2015, com aparente exclusividade para PS4.

Abzû

Delicado, com bela trilha e visual, o game com o mesmo diretor do premiado Journey e Flower será exclusivo para PS4 – é uma das poucas informações que se tem sobre o game –, mas deve chegar ao mercado somente em 2016.

The Order: 1886

Nesse jogo você é Sir Galahad, um dos membros dos histórico grupo Knights of The Order. Na Londres do século 19, a Revolução Industrial permitiu que a tecnologia chegasse à indústria bélica que desenvolveu armas poderosas. O jogador terá então de enfrentar todos os inimigos da Ordem – e isso inclui homens e lobisomens. The Order: 1886 chega em fevereiro de 2015 para PS4.

Ori and the Blind Forest

Um dos mais belos trailers da conferência da Xbox. O game desenvolvido pela pequena Moon Studios e publicado pela Microsoft conta a história de Ori, o último espírito guardião da floresta, que se esforça para escapar de Kuro, um coruja um tanto quanto assustadora. O jogo de plataforma não tem data de lançamento, mas deve ser exclusivo para a nova geração do Xbox.

Captain Toad: Treasure Tracker

Com o mesmo sistema de jogo de Super Mario 3D World, a Nintendo dá a mais um de seus personagens um game para chamar de seu. Dessa vez, o escolhido foi o pequeno Captain Toad (o personagem Toad apareceu na série pela primeira vez em 1988, em Super Mario Bros. 2). O universo colorido, bonito e fantástico vistos nos demais jogos da Nintendo estarão aqui presentes, em mais uma versão para o Wii U. O game deve ser lançado nos próximos meses.

Sunset Overdrive

Um jogo que visa puramente a diversão. Com visual, jogabilidade e elementos exagerados que se alinham a Team Fortress, Sunset teve uma boa recepção e deve agradar muitos jogadores que não estejam em busca de grandes enredos. Sem surpresas, o game oferece uma possibilidade de multiplayer em cooperação para até oito jogadores ao mesmo tempo. Sabe como se chama? Chaos mode. O jogo chega em outubro para Xbox One.

Uncharted 4: A Thief’s End

Muito esperado, a franquia Uncharted teve sua continuação anunciada durante a E3, mesmo que com data de lançamento do game para 2015. Por ora, Thief’s End está anunciado apenas para PS4. A Naughty Dog perdeu dois diretores de Uncharted em dezembro do ano passado – Amy Henning que foi para Visceral Games trabalhar em um próximo título de Star Wars; e Justin Richmond, que foi para a Riot Games – e teve de se virar com gente da equipe de The Last of Us. Independente de quem faz, o game deve manter o sucesso da série e agradar os fãs.

Valiant Hearts

Na conferência da Ubisoft, o trailer fez muitos chorarem. O jogo é inspirado em cartas enviadas durante a Primeira Guerra Mundial e conta a história de cinco personagens que tentam, aliados a um cachorro, sobreviver aos horrores da guerra. O game já está disponível (US$ 15) para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC.

Battlefield Hardline

A Visceral Games da EA resolveu inovar com a sua franquia de sucesso do gênero FPS, levando Battlefield para a cidade em lutas insanas, com armas novas e modos de combates que parecem instigantes. O jogo já conta com um gameplay eletrizante. Chega em outubro deste ano para PS3, PS4, PC, Xbox One e Xbox 360.

Mortal Kombat X

Uma das franquias de luta mais conhecidas da história volta a emplacar um novo título (o seu 10º) agora voltado para a nova geração de consoles. Com ao menos quatro personagens novos, Mortal Kombat X chega só em 2015 (PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 e PS4), mas pelas demos feitas durante a E3, a espera pode ser mais difícil e longa do que parece.

Inside

Beleza é um critério muito pessoal, mas acho que com Inside podemos chegar a um consenso? Traço, sonorização, desenvolvimento. Tudo parece muito, muito bonito e delicado. O título é apenas o segundo da PlayDead, que assina também Limbo, game com estética semelhante à de Inside, lançado inicialmente em 2010 e que chegou às plataformas móveis no ano passado. Inside chega para Xbox One apenas em 2015.