Por Bruno Capelas

O alemão Ralph Baer e sua maior criação. FOTO: AP O alemão Ralph Baer e sua maior criação. FOTO: AP

Ralph Baer, o pai do primeiro videogame do mundo, morreu neste domingo, 7, aos 92 anos. Engenheiro e inventor, Baer desenvolveu o sistema Brown Box em 1969. Em 1972, o sistema seria vendido à Magnavox, que o transformaria na base do Magnavox Odyssey, o primeiro videogame vendido comercialmente no mundo.

Além de criar a Brown Box, cujo funcionamento é a base de todos os consoles e portáteis utilizados até o dia de hoje, Ralph Baer também inventou a light gun, pistola que seria o primeiro acessório de videogames da história, e o jogo interativo Simon, conhecido no Brasil como Genius, após ser lançado pela Estrela em 1980.

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Nascido em 1922, na Alemanha, Baer fugiu com sua família do regime nazista apenas dois meses antes da Kristallnacht, noite em que casas e lojas dos judeus da Alemanha foram atacadas pelo governo de Hitler. Após uma rápida passagem pela Holanda, Baer iria para os EUA, onde se transformaria em dono de mais de 150 patentes. Em 2006, Baer receberia a Medalha Nacional de Tecnologia dos EUA, por seu trabalho pioneiro na indústria de videogames.

Abaixo, você pode vê-lo testando em 1969 a Brown Box. :)