Em comemoração aos 25 anos do Super Mario, o pianista Joseph Karam resolveu criar uma transcrição da indefectível musiquinha composta por Koji Kondo.

A ideia inicial era aprender a tocar a música do game de 1985, mas Karam não encontrou a partitura original. A Nintendo nunca divulgou – tudo o que o pianista tinha eram versões de fãs, mas nenhuma correspondia exatamente à versão de Konji Kondo.

Para transcrever a música, ele usou um software profissional de gravuras e transcreveu cada nota da música em 8-bit. Para completar, ele comparou seu trabalho com as melhores partituras disponíveis na web. Cruzou as informações e organizou a partitura e treinou. Treinou todos os dias, por vários meses.

Agora, é possível encontrar no site do pianista os temas de todos os mundos do Mario (como as músicas dos castelos ou a que toca quando ele pega uma estrela), além dos sonzinhos que tocam quando o personagem pega uma moeda, uma vida ou quando o jogo acaba. As partituras estão disponíveis em .PDF.

Karam quer que seu projeto ajude a todos que queiram aprender a tocar as músicas do jogo.

Conheça: http://www.mariopiano.com