Por Bruno Capelas

Zagueiro brasileiro Dante disputa bola em screenshot divulgado pela Konami de ‘PES 2015’. FOTO: Reprodução Zagueiro brasileiro Dante disputa bola em screenshot divulgado pela Konami de ‘PES 2015’. FOTO: Reprodução

A produtora japonesa Konami acaba de anunciar nessa quinta-feira que o Pro Evolution Soccer, seu festejado game de futebol, terá mais uma edição em 2014.

O PES 2015, previsto para o último trimestre do ano, será o primeiro jogo da série (que é uma evolução do International Superstar Soccer e do Winning Eleven) a sair na nova geração de consoles – PlayStation 4 e Xbox One. Além das novas plataformas, PS3, Xbox 360 e PC também devem receber o game.

Segundo a Konami, PES 2014 não foi desenhado a tempo para as novas plataformas, por ter sido construído de forma “embrionária” para PlayStation 3 e Xbox 360. O novo jogo, por sua vez, contará com um novo motor, capaz de melhorar os gráficos para jogadores, torcida e estádios, com mais de mil diferentes jogadores.

Outra novidade do game é que ele incluirá microtransações – o modelo de compra de benefícios existentes em muitos jogos mobile, como Candy Crush e Angry Birds – em um de seus modos online, o MyClub. Será possível comprar jogadores virtuais (como Neymar ou Cristiano Ronaldo) com dinheiro de verdade – o que não acontece na série FIFA, grande rival da japonesa.

Além disso, a Konami anunciou que terá atualizações semanais para os times, absorvendo transferências e negociações do mercado da bola, e que será possível modificar o estádio para melhorar o seu estilo de jogo: se o seu time gosta de passar a bola, será possível pedir ao jardineiro para deixar o gramado bem baixinho, por exemplo.