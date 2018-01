REPRODUÇÃO

Pro Evolution Soccer, um dos games mais populares de futebol para PC e console, deu um gostinho do que deve vir de novo esse ano. A Konami, responsável pelo título, lançou nesta quarta, 10, o teaser de PES 2016, que coloca o craque brasileiro Neymar como seu maior destaque.

No ano passado, em entrevista ao Link Estadão, o produtor sênior do PES, Manolito Hosoda, apontou o Brasil como uma das suas grandes praças – “O Brasil é o nosso mercado número um nas Américas”, disse ele na época –, o que dá uma boa dica da escolha da estrela da vez para a capa do seu game.

A Konami, por enquanto, só liberou o teaser, mas garantiu que mais informações serão divulgadas nesta próxima sexta-feira, dias antes do início da feira de games mais relevante do ano, a E3, em Los Angeles, que acontece do dia 16 ao 18.

O jogo, que nasceu em 1996 pela produtora japonesa com o nome de Winning Eleven, comemora com esta edição o seu aniversário de 20 anos. Pro Evolution Soccer disputa a concorrida atenção de jogadores de videogame fanáticos por futebol com a gigante franquia FIFA.

Segundo dados da Vgchartz, no ano passado, FIFA 15 vendeu 14,69 milhões de unidades entre Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 e PlayStation 4. Já o rival PES 2015 ficou bem atrás, com apenas 1,23 milhões edições vendidas.

Veja o teaser do futuro Pro Evolution Soccer: